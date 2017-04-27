Tavuk Kievski

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Tavuk Kievski

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Öncelikle iç malzemesi hazırlanan tavuk kievskinin ana malzemesi tavuk göğsü hazırlanır. Yanında iyi gidecek ızgara kabak salatası ve patates püresi hazırlanır. Pişirdiğiniz ürünleri afiyetle yiyebilirsiniz.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Tavuk Kievski

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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