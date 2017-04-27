Tavuk Kievski
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Öncelikle iç malzemesi hazırlanan tavuk kievskinin ana malzemesi tavuk göğsü hazırlanır. Yanında iyi gidecek ızgara kabak salatası ve patates püresi hazırlanır. Pişirdiğiniz ürünleri afiyetle yiyebilirsiniz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Tavuk Kievski
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io