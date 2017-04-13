Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tavuk Eti Üretimi Yüzde 5,2 Arttı
Ara
BİST 90.988 %0,04
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tavuk Eti Üretimi Yüzde 5,2 Arttı

TÜİK verilerine göre Şubat ayında tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 154,5 bin tona çıktı.

Tavuk Eti Üretimi Yüzde 5,2 Arttı

TÜİK verilerine göre Şubat ayında tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 154,5 bin tona çıktı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüik