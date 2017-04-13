Tavuk Eti Üretimi Yüzde 5,2 Arttı
TÜİK verilerine göre Şubat ayında tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 154,5 bin tona çıktı.
TÜİK verilerine göre Şubat ayında tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 154,5 bin tona çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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