Tavuk Dünyası Satılıyor

100'ün üzerinde restoranı ile 1700'ü aşkın kişiye istihdam sağlayan Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %47'sini temsil eden paylarının GRI Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması ve dolayısıyla şirketin GRI Gıda'nın tek kontrolüne geçmesine ilişkin Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Açıklamada şöyle denildi:

"Bildirim'e konu işlem, Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin %47'sini temsil eden paylarının GRI Gıda San. ve Tic. A.Ş. ("GRI Gıda") tarafından devralınması ve dolayısıyla Şirket'in GRI Gıda'nın tek kontrolüne geçmesine ilişkindir."

2003 YILINDAN BERİ FAALİYETTE

Milliyet'in haberine göre, Tavuk Dünyası markası, yeme içme sektöründe 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, bugün 5 ülkede, 30 şehirde 70'den fazla noktada restoran-cafe hizmeti veren şirketleri bünyesinde bulunduran TD Gıda Hizmetleri tarafından geliştirilmiş.

120 ŞUBESİ VAR

Tavuk Dünyası'nın 110'u Türkiye, 3'ü Almanya, 4'ü Hollanda, 2'si Çin ve 1'i Rusya'da olmak üzere 120 şubesi bulunuyor.

CEO GÖREVİNE VOLKAN MUMCU GETİRİLDİ

Tavuk ağırlıklı menüleri ile Türkiye'de yeme – içme sektöründe kendisine yepyeni bir kulvar oluşturan Tavuk Dünyası, hızlı büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşıma hedefiyle CEO görevine Volkan Mumcu'yu getirmişti.