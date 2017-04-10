Tavşanlı MHP İlçe Başkanlığına Aydoğan Seçildi

Milliyeti Hareket Partisi Tavşanlı İlçe Başkanlığına, Hasan Aydoğan seçildi.



Belediye Kültür Sarayı'nda yapılan ve tek adayla gidilen genel kurulda 115 geçerli oyun tamamını alan Aydoğan, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı oldu.



Aydoğan, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek veren ve bu görevi layık gören dava arkadaşlarına teşekkür etti.



Uzun yıllardan beri teşkilatın içinde olduğunu belirten Aydoğan şöyle konuştu:



"Biz burada milliyetçi hareket partisinin davasını biliyoruz düşüncesini biliyoruz şimdiye kadar 20 yıllık bir siyasi süreçte nasıl geliştiğini de biliyoruz. Beraber ortak karar alma mekanizmasını, ortak hedefleri yönlendirmekle sonuca daha iyi ulaşacağımızı biliyorum.



Bundan sonrada sahada çalışmalarımızı yaparken, karar alırken ortak karar alma mekanizmasını işletmeye çalışacağım. Şu saatten itibaren bütün mensuplarımıza teşkilatımız açıktır. Olumlu olumsuz bütün önerilerinizi bekliyoruz."