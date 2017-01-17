Tavşanlı İçmesuyu İsale Hattı" Projesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kütahya'da inşa edilen "Tavşanlı İçmesuyu İsale Hattı" projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.



Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle bölgeye menba kalitesinde su temin edeceklerini belirterek, "Kütahya'nın içme suyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz." ifadesini kullandı.



İsale hattının yüzde 58'inin tamamlandığını ve çalışmaların tüm aşamalarını yakından takip ettiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında 20,7 kilometre isale hattı vasıtasıyla Esatlar kaynağından 14,6 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. DSİ tarafından Ağustos 2016 tarihinde yapımına başlanan projede yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlandı. Tesis ile Tavşanlı ilçesi, Tunçbilek beldesi, Karlı, Esatlar, Dudaş ve Akçaköy köylerinde yaşayan 127 bin 500 kişinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacağız. 2018 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz proje sayesinde yöreye sağlıklı, temiz içme ve kullanma suyu temin edeceğiz."