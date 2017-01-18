Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Genel Kurulu Heyecanı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Kültür Sarayında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tavşanlı İlçesinde Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, yönetim kurulu çalışma raporunu okuyarak, yapılan ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Demirci, "Tüm gayretimiz esnafımızın zor gününde yanında ve yardımcı olmaktır. Esnafımıza kooperatif kredileri haricindeki diğer kredi, teşvik ve hibelerden de yararlanabilmeleri için yardımcı olmaktayız. Esnafımız için Esnaf Dergisi çıkartmaktayız. Bu dergiyi çıkarmamızın amacı; esnafımızın en uygun finans kaynaklarına ulaşması, mesleki, teknik eğitimler verilmesi ve şanlı geçmişindeki Esnaf teşkilatlanması olan Ahilik kültürünün anlaşılması ve yaşama geçirilerek kazancımızın bereketli olmasıdır. Esnafımıza hizmette sınır tanımıyoruz" dedi.



Genel kurulda konuşan Başkan Demirci ; "Hükumetimizin ve bakanlığımızın küçük esnaf için sicil affının çıkarmasındaki temel gaye esnafımıza daha fazla destek verebilmek kooperatifimiz de bu amaçla çalışmalarını hızlandırarak uygun çalışma yapmaktadır. Bu sezon esnafımıza daha da güçlü bir şekilde destek verip yardımcı olacağız. Bizlere güvenen üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Sizlere layık olmak için çalışıyoruz." Olağan Genel Kurul, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından çevre il ve ilçelerden gelen konuklara verilen yemekle son buldu.



Kültür Saray'ında gerçekleşen Genel Kurula, Kütahya Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Enver Erdoğan, diğer ilçe başkanları ile Tavşanlı ilçesi oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA