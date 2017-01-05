Tavşanlı'dan Suriye'ye 2 Yardım Tır'ı Daha

Tavşanlı Belediyesi ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Suriye için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Vatandaşların bağışlarıyla temin edilen 2 TIR dolusu insani yardım malzemesi Cumhuriyet Meydanı'ndan dualarla yola çıktı. Düzenlenen törende konuşan Hayrat Vakfı Tavşanlı Temsilcisi Ercüment Yıldırım, Türkiye genelinde 900'e yakın yardım tırının sınıra gönderildiğini hatırlatarak Türk Milleti'nin Suriyeli savaş mağdurlarına sahip çıktığını söyledi. Ercüment Yıldırım "Suriye'de yaşanan acılar karşısında elbette bizde elimiz kolumuz bağlı yaşayamazdık. Sahip olduğumuz nimetlerin şükrü için bu kampanyayı başlattık. Bize destek olan Belediye Başkanımız ve personeline, 30 bin TL nakdi yardımda bulunan, bir kamyon kömür alarak bize getiren, bine yakın battaniye getiren Suriye'ye yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. (Tİ-EFE) - KÜTAHYA