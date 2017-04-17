Tavşanlı'da Yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Derbent Köyünde Hasan Hüseyin Gürsoy'a ait 2 katlı evin ikinci katında sabah 05.30 sıralarında yangın çıktı.



Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.



Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri ve Garp Linyitleri İşletmesine bağlı arazözler müdahale etti.



Yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.



Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA