Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Kişi Öldü
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, Tavşanlı - Emet karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik Beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Demirel Balkan (40) yönetimindeki 43 EH 332 plakalı otomobil, yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Demirel Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA