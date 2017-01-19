Tavşanlı'da Sigara Satışı Operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin özellikle okul önlerinde yaşı küçük çocuklara sigara satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.



Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, yaşı küçük çocuklara sigara satışı yaptığı tespit edilen Ulucami Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyeri ve deposuna Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda işyeri aramasında satışa hazır vaziyette 940 paket tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 700 gram açık tütün, bir adet menşei belli olmayan kurusıkı tabanca ile boş şarjörü ele geçirildi.



Şüpheli M.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında idari işlem yapılarak 10 bin TL idari para cezası uygulandı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA