Tavşanlı'da nostaljik seçim aracı



KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, AK Parti Beyköy Mahallesinin nostaljik seçim aracı yoğun ilgi görüyor.

Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesinde geçtiğimiz yıllarda AK Parti Mahalle Temsilciliği açan ve başkanlığına seçilen İdris Hakarayan, referandum öncesi de yönetiminden arkadaşı Davut Bağsar'ın aracını Başbakan'ın fotoğrafının bulunduğu 'evet' seçim aracı oluşturdu.

16 Nisan halk oylaması öncesi ses sistemi ve dış kaplama yaptırdıkları eski model otomobili gören herkesin tebessümle karşıladığını ifade eden Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi Temsilcisi İdris Hakarayan, "Evet vereceklerin de hayır vereceklerin de güzel teveccühler var. Milletin yüzünde tebessüm olabilmek bize gurur veriyor. İlginç olaylarla karşılaşıyoruz aracımızla dolaşırken. Mesela şehir içerisinde dolaşırken bizlerden gözünü alamayan sürücülerden bir tanesi maddi hasarlı kaza yaptı. Bir bayan ise arkasını dönüp bakarken ayağını burkarak düşüp bayıldı. 112 Acil servis çağırdık. Bizlere 'eve götürüverin nasıl olsa dolaşıyorsunuz' diyenler de var" şeklinde konuştu.

Araç sahibi Davut Bağsar ise, "Seçim öncesi, referandum öncesi aracıma kaplama yaptırdım. AK Parti'ye sevdamız olarak nostalji olsun, farkındalık olsun diye, reisimize destek olalım diye aracımıza kaplama yaptırdım. AK Parti sevdalısı olarak her daim 'evet' diyoruz. Köylere gittiğimizde insanların bizleri karşılaması mutlu ediyor bizleri" dedi.