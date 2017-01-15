Tavşanlı'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ramazan Özçakır (30) yönetimindeki 43 SS 263 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Ramazan Özçakır yaralandı.



Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.



Yaralının durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA