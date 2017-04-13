Tavas - Baharlar'da Alt Yapı Atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Tavas İlçesi'nin Baharlar Mahallesi'nde alt yapı atağı başlattı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Tavas İlçesi'nin Baharlar Mahallesi'nde alt yapı atağı başlattı. DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanarak kısa süre önce çalışmaların başlatıldığı Baharlar Mahallesi'ne ilk defa kanalizasyon hattı döşeniyor. Çalışmalar kapsamında Baharlar'a toplamda 18 bin metre kanalizasyon hattının döşeneceği ifade edildi. Kanalizasyon hattının bitirilmesinin ardından ise mahalleye 20 bin metre de içme suyu hattı döşenecek. Projenin tamamlanması ile bölge modern bir alt yapıya kavuşacak.



Baharlar modern alt yapıya kavuşacak



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, kentin tamamında hizmet verdikleri alt yapı çalışmalarının hiçbir ayrım gözetilmeden devam ettiğini belirtti. Projenin Baharlar'a güzellikler getirmesini temenni eden Başkan Zolan, "Hayata geçireceğimiz çalışmayla insanımız hak ettiği modern alt yapı hizmetine kavuşacak" dedi. - DENİZLİ