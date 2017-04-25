Tavandan Kopan Beton Parçası Bebeği Yaraladı

Adana'da üstüne tavandan kopan beton parçası düşen 9 aylık Suriyeli bebek yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde, yatağında uyuyan Suriyeli Hatice Elmucao'nun üstüne tavandan kopan beton parçaları düştü.



Kızının ağladığını ve kafasının kanadığını fark eden baba Ahmed Elmucao'nun çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Suriyeli bebek Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.