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Tavan Fiyatta Zorluklar, Çapraz Satışla Aşılabilir'
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Tavan Fiyatta Zorluklar, Çapraz Satışla Aşılabilir'

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, otomobillerde zorunlu trafik sigortası primlerinde ciddi indirimler getiren bu uygulamanın, diğer taraftan sigorta şirketlerini mali olarak zorlayabileceğine dikkat çekti.

Tavan Fiyatta Zorluklar, Çapraz Satışla Aşılabilir'

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, otomobillerde zorunlu trafik sigortası primlerinde ciddi indirimler getiren bu uygulamanın, diğer taraftan sigorta şirketlerini mali olarak zorlayabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

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