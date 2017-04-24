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Tav Suudi Arabistan'da İki Havalimanı Daha Aldı
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Tav Suudi Arabistan'da İki Havalimanı Daha Aldı

TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’da Medine ve Yanbu’nun ardından Qassım ve Hail havalimanlarını da portföyüne ekledi.

Tav Suudi Arabistan'da İki Havalimanı Daha Aldı

TAV Havalimanları, Suudi Arabistan'da Medine ve Yanbu'nun ardından Qassım ve Hail havalimanlarını da portföyüne ekledi. TAV iki havalimanını da geliştirecek ve 30 yıl boyunca işletecek.

TAV Havalimanları ortağı Al Rajhi Grubu'yla birlikte Suudi Arabistan'ın Buraydah ve Hail şehirlerinde bulunan iki havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) tarafından seçildi. TAV, Prens Nayef bin Abdulaziz (Qassım) ve Hail havalimanlarını 30 sene süreyle işletecek.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Suudi Arabistan'da ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi tarafından son iki ayda toplam üç havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için seçildik. Böylece Suudi Arabistan'daki yolcu sayımızı yıllık 10,5 milyona; tüm yurtdışı havalimanlarımızdaki yolcu sayımızı 25 milyona çıkaracağız. Dünyanın en rekabetçi coğrafyalarından olan Körfez Bölgesi'nde altı başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Yerel ortaklarımızla uyumlu bir şekilde çalışarak bu bölgede büyümemiz sürdürüyoruz. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de fırsatları değerlendiriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet veren Qassım ve Hail havalimanları, yeni yatırımlarla ile birlikte yılda yaklaşık 6,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağı belirtildi. - İSTANBUL

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