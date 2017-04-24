Tav, Suudi Arabistan'da 2 Havalimanı Daha Aldı

TAV Havalimanları, Suudi Arabistan'da Medine ve Yanbu'nun ardından Qassım ve Hail havalimanlarını da portföyüne ekledi. TAV 2 havalimanını da geliştirecek ve 30 yıl boyunca işletecek.



Şirket açıklamasına göre, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi Grubu'yla birlikte Suudi Arabistan'ın Buraydah ve Hail şehirlerinde bulunan 2 havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) tarafından seçildi.



TAV, Prens Nayef bin Abdulaziz (Qassım) ve Hail havalimanlarını 30 sene süreyle işletecek. TAV'ın tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısı 17'ye yükselirken, sürecin tamamlanmasıyla şirket Suudi Arabistan'da toplam 4 havalimanının işletmesini yürütecek.



Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet veren Qassım ve Hail havalimanları, yeni yatırımlarla birlikte yılda yaklaşık 6,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.



Arabistan Yarımadası'nın coğrafi olarak ortasında bulunan Qassım, Suudi Arabistan'ın 13 yönetim bölgesinden biri. Ülkenin tarımsal üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren ve önemli bir turzim destinasyonu olan bölgenin giriş kapısı Qassım Havalimanı'ndan THY'nin de aralarında bulunduğu 12 havayolunun düzenli seferleri bulunuyor.



Suudi Arabistan'da 2012'den bu yana Medine Havalimanı'nın işletmesini yürüten TAV, mart ayında Yanbu Havalimanı'nı portföyüne eklemişti. TAV ayrıca, hizmet şirketleriyle Cidde, Riyad ve Dammam havalimanlarında da faaliyet gösteriyor.



"Yurt dışında yolcu sayımızı 25 milyona çıkaracağız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:



"TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Suudi Arabistan'da ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi tarafından son 2 ayda toplam 3 havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için seçildik. Böylece Suudi Arabistan'daki yolcu sayımızı yıllık 10,5 milyona, tüm yurt dışı havalimanlarımızdaki yolcu sayımızı da 25 milyona çıkaracağız.



Dünyanın en rekabetçi coğrafyalarından olan Körfez Bölgesi'nde 6 başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Yerel ortaklarımızla uyumlu bir şekilde çalışarak bu bölgede büyümemizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de fırsatları değerlendiriyoruz."