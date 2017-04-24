Tav'ın İçinde Bulunduğu Konsorsiyum İki Suudi Havalimanını İşletecek

TAV Havalimanları Holding'in Al Rajhi Holding Group ile oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Arabistan'daki iki havalimanının işletilmesi için seçildiği resmi olarak duyuruldu.



TAV'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "17 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız Özel Durum açıklamasında; Suudi Arabistan'ın Buraidah ve Hail şehirlerinde bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz Havalimanı (Qassim Havalimanı) ve Hail Havalimanları için yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen davet üzerine birebir görüşmelere başladığımızı duyurmuştuk" diye anımsatıldı ve şu bilgiler verildi:



"Qassim ve Hail Havalimanları'nın TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip, yüzde 50 ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda seçildiği, GACA tarafından resmi olarak açıklanmıştır. 2016 yılında yaklaşık 2.5 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları yeni yatırımlarla ile birlikte, yılda yaklaşık 6.5 milyon yolcuya hizmet verebilecektir." - İstanbul