Tav'dan İlk Çeyrekte 227 Milyon Euro Ciro

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk çeyreğinde 22 milyon yolcuya hizmet verdi ve 227 milyon avro ciro elde etti.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "2017 yılına beklentilerimizle uyumlu bir başlangıç yaptık. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri ve geçen yıl şubat ayının 29 gün sürmesinin etkileri ilk çeyrek rakamlarımıza yansıdı" dedi ve ekledi:



"Ancak, Mart ayında yolcu sayısındaki azalmanın artık sonuna yaklaştığımızı gördük. Yurtdışında hizmet verdiğimiz havalimanlarının kuvvetli performansına rağmen, toplam yolcumuz ve konsolide ciromuz yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.0 azaldı. Bu azalma, 2017 yılına dair beklentilerimiz içerisindeydi ve yılın geri kalanında nispi bir toparlanma ile toplam yolcunun yüzde 4-5 arası büyümesi beklentimizi koruyoruz. Havayollarının yaz sezonuna ve yılın tamamına ilişkin açıklamaları da bu beklentimizi güçlendiriyor."



Nakit giderlerinin çoğunun TL bazlı olduğu için TL'nin değer kaybı ile birlikte bu giderlerde euro bazında yüzde 7.0'lik bir daralma olduğunu ve FAVÖK'ün yüzde 1.0 gerilediğini belirten Şener, "Kur hareketleri kaynaklı olarak ABD doları bazında ödediğimiz TAV İstanbul kirasının avro bazında yükselmesi nedeniyle artmış görünen kira nedeniyle FAVÖK düşüşü yüzde 6.0 ile daha fazla oldu" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bu düşüşte, Medine'de 2015 yılının ikinci çeyreğinde açtığımız yeni terminal nedeniyle, önceki iki yılda sözleşmemizde yer aldığı üzere, kiranın yarısını ödemiş olmamız rol oynadı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığımız yatırımlar kaynaklı amortisman ve TL'nin değer kaybından kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri nedeniyle, mevsimsel olarak da zayıf seyreden ilk çeyrek net karımız geriledi. Buna rağmen, 2017 yılı için net karda önemli artış beklentimizi koruyoruz. Mart ayında yüzde 50 kar dağıtımı politikamız çerçevesinde 247 milyon TL temettü dağıttık. Birinci çeyrekte Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi ile Yanbu, Qassim ve Hail havalimanları için anlaştık. Medine havalimanındaki başarımızı bu havalimanlarında da tekrarlamak istiyoruz. Tüm hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza TAV markasını bugünlere taşıyan güvenleri ve emekleri için teşekkür ediyorum."



(Fotoğraflı) - İstanbul