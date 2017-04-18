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Tav, 30 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi Görüşmelerine Başladı
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Tav, 30 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi Görüşmelerine Başladı

TAV, Suudi Arabistan ile 30 yıllık imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine başladı.

Tav, 30 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi Görüşmelerine Başladı

TAV, Suudi Arabistan ile 30 yıllık imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine başladı.

Kaynak: Dunya.com

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