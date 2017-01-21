Tatvanlı Öğrenciler, Ankara'da Şehitler İçin Dua Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı Köyü Ortaokulu öğrencileri, karne hediyesi olarak katıldıkları gezi kapsamında şehitlikleri ziyaret ederek, dua etti.



Yoncabaşı Köyü Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu'nun hazırladığı sürprizle ilk kez Tatvan'dan Ankara'ya giden öğrenciler, Muş-Ankara seferini yapan uçakta karnelerini alarak yarı yıl tatiline başladı.



Ankara'da, Anıtkabir, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Tabiat Tarihi Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Feza Gürsey Bilim Merkezi, Ankara Kalesi'ni gezdi.



15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ terör örgütü mensuplarının saldırılarının hedefinde yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Cebeci Askeri Şehitliği'ni de ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden bilgiler alarak şehitler için dua etti.



Öğrencileri için hazırladığı Ankara gezisi hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kulu, köyden hiç çıkmamış öğrenciler için çok anlamlı bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.



Köylerinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki tarihi mekanları ve şehitliği ziyaret etmenin öğrenciler için unutulmaz bir anı olduğunu ifade eden Kulu, şöyle konuştu:



"Köyden hiç çıkamamış çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için uçakta karne sürprizi yaptık ve ardından Ankara gezisi düzenledik. Burada tarihimize tanıklık eden yerleri ziyaret ettik. Çocuklarımız burada çok duygulandı ve dua okudular. Gezi düzenlediğimiz her yerde öğrencilerime rehberlik yaparak gerekli olan bilgileri yerinde anlattım. Tarihimize ışık tutan yerleri gördü öğrencilerimiz. Ülkemizin bu günlere gelmesine canlarını feda eden şehitlerimiz için dua ettiler. Gezimiz çok anlamlı ve güzel geçti."



Şehitlikte çok duygulandıklarını ifade eden öğrencilerden Muammer Menteş ise, şehitler için dua ederek onlara minnet borçlarını dile getirdiklerini söyledi.



Öğrencilerden Turan Davaz da, böylesi anlamlı ve güzel bir gezide bulunmanın gururunu yaşadığını belirterek, gezinin düzenlenmesinde büyük çaba gösteren öğretmenine teşekkür etti.