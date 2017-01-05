Tatvan Teog'da Ülke Ortalamasını Yakaladı

Tatvan'ın Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) 58,68'lik puan ortalamasıyla ülke ortalamasını yakaladığı belirtildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim alanında önemli başarılar elde ettiklerini, başarının bir ekip işi olduğunu söyledi.



TEOG'da 58,68 puan ortalamasına ulaşmanın gururu içinde olduklarını kaydeden Yüzer, elde edilen puanla ülke ortalamasını yakaladıklarını ifade etti.



Yüzer, sıkı bir çalışma temposunun ardından önemli bir başarı elde ettiklerini kaydederek, öğretmen ve velilere teşekkür etti.