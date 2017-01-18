Tatvan Kaymakamı Özkan'dan Esnaf Ziyareti

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ziyaret ettiği sanayi sitesindeki esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.



Kaymakam Özkan, beraberinde Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Bitlis Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Akay, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ile birlikte küçük sanayi sitesini ziyaret etti.



Burada esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Özkan, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı.



Özkan, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında sanatkarların önemli rol oynadığını söyledi.



Belediye Başkanı Aksoy ise, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm yolları aradıklarını ve her zaman esnafların yanında olduklarını ifade etti.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şahin de, TATSO olarak esnaf ve tacirlerin sorunları ve sıkıntılarının belirlenmesi, çözümü noktasında girişimlerine devam edeceklerini bildirdi.