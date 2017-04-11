Tatvan Devlet Hastanesi Bölgeye Hizmet Verecek

Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Adnan Budak, Sağlık Bakanlığı tarafından B statüsünden A2 statüsüne yükseltilen 400 yatak kapasiteli Tatvan Devlet Hastanesinin artık tüm bölgeye hizmet edebilecek kapasiteye kavuşacağını söyledi.



Tatvan Devlet Hastanesinin B statüsünden A2 statüsüne yükseltilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Adnan Budak, Bitlis genelinde 7 hastane ve 1 ağız ve diş sağlığı merkezi bulunduğunu ifade etti. İlde yüksek sınıfta hastane bulunmaması nedeni ile birçok hastanın il dışına sevk edilmek zorunda kalındığına dikkat çeken Budak, "Genel sekreterlik görevine başladığımızdan itibaren ben ve ekibim Bitlis'e yüksek sınıfta bir hastane kazandırma çabası içinde olduk. Sayın milletvekilimiz, sayın valimiz ve kurumumuzun büyük katkılarıyla Bitlis - Tatvan Devlet hastanesi A2 sınıfına yükseltilmesi kararı Sağlık Bakanlığımızca onaylandı. Kısaca A2 hastane tanımı yapmak gerekirse; bünyesinde dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ve çocuk hastalıkları olmak üzere 4 branşın her birinden en az 6 uzmanın bulunduğu, komplike hastaları tedavi edebilen, üçüncü seviye acil servisin ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinin olduğu hastanedir" dedi.



Statü değişikliğinden sonra hastane bünyesinde üçüncü seviye acil servis kurularak tüm acil durumlara müdahale edebilir duruma getirileceğini kaydeden Budak, "Bitlis-Tatvan Devlet Hastanemizin B grubu hastaneden A2 grubu hastaneye geçişiyle öncelikle bünyesinde ana branşlarda uzman düzeyinde sürekli hizmet sağlanan üçüncü seviye acil servis kurulacak ve tüm acil durumlara müdahale edebilir olacak. Acil servisimiz sadece Bitlis'e değil tüm bölgeye hizmet edebilecek kapasiteye kavuşacaktır. Ayrıca 3. basamak yoğun bakım ünitesinin kurulmasıyla ilimizde, daha önce ileri düzey yoğun bakım olmadığı için yapılamayan tüm cerrahi operasyonlar yapılabilir hale gelecek, bununla birlikte çocuk yoğun bakım kurularak ve yeni doğan yoğun bakım kapasitemiz arttırılarak ilimizin il dışındaki hastanelere olan ihtiyacı azaltılacak. Bu sayede hastalarımız farklı illerde yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacak" diye konuştu.



Sağlık hizmeti açısından en zorlu ve kaliteli olması gereken süreçlerden birinin de onkoloji (kanser) hastaları olduğunu dile getiren Budak, şöyle konuştu:



"Kanser hastalığı bir kişinin kendi kendine yürütemeyeceği bir süreçtir. İlimizde bu hastaların tedavileri maalesef tam olarak yapılamamaktaydı. Bu nedenle ailesinde kanser hastalığı bulunanlar tedavi için dış illere gitmek, hatta taşınmak zorunda kalıyordu. Hastanemizin sınıfı yükseltilerek ve gereken onkoloji ünitelerini kurarak onkoloji hastalarımıza tam bir hizmet vermeye başlayacağız ve kanser hastalarımızı evinden alıp evine bırakarak nerdeyse evlerinde tedavi olmalarını sağlayacağız. Bununla birlikte hastanemizin yan dal branşlarında uzman sayısı arttırarak, tanı ve tedavi imkanları konusunda eksiklikleri azaltacağız. Tüm bunların beraberinde hastanemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile entegre edildiğinde profesör ve doçent düzeyinde poliklinik hizmetleri başlayacaktır." - BİTLİS