Tatvan Devlet Hastanesi, A2 Statüsüne Yükseldi

Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Adnan Budak, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından B statüsünden A2 statüsüne yükseltildiğini bildirdi.



Budak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 yatak kapasiteli devlet hastanesinin konumu ve kapasitesiyle kentin tamamına hizmet verdiğini söyledi.



Hastanenin bir basamak daha atlaması durumunda eğitim ve araştırma hastanesi olacağını kaydeden Budak, şöyle konuştu:



"Genel sekreterlik görevine başladığımızdan itibaren Bitlis'e yüksek sınıfta bir hastane kazandırma çabası içinde olduk. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bitlis Milletvekilimiz Vedat Demiröz ile Valimiz Ahmet Çınar ve kurumumuzun büyük katkılarıyla, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı onayıyla A2 sınıfına yükseltildi. Bu, bünyesinde dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ile doğum ve çocuk hastalıkları poliklinikleri olmak üzere 4 ana branşın her birinden en az 6 uzman doktorun bulunduğu, komplike hastalarının tedavi edilebildiği, üçüncü seviye acil servisi ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinin olduğu bir hastane anlamına geliyor."



Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinin kurulmasıyla, daha önce ileri düzey yoğun bakım olmadığı için yapılamayan tüm cerrahi operasyonların yapılabilir hale geleceğini anımsatan Budak, şöyle devam etti:



"İlimizde kanser hastalarının tedavileri maalesef tam olarak yapılamamaktaydı. Bu nedenle ailesinde kanser hastalığı bulunanlar tedavi için başka illere gitmek, hatta taşınmak zorunda kalıyordu. İleriki süreçte, onkoloji ünitelerini kurarak onkoloji hastalarımız için iyi bir sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Kanser hastalarımızı evinden alıp evine bırakarak neredeyse evlerinde tedavi olmalarını sağlayacağız. Bununla birlikte hastanemizin yan dal branşlarında uzman sayısı arttırılacak ve tanı ile tedavi imkanları konusunda ilerleme sağlayacağız. Hastanemiz, bir sağlık bilimleri üniversitesi ile entegre edildiğindeyse profesör ve doçent düzeyindeki doktorlar tarafından poliklinik hizmetleri verilmeye başlayacak."