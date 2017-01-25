Tatvan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelerin Durumu Yerinde Tespit Ediliyor

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin durumları yerinde tespit edilerek kayıtları güncelleniyor.



Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 19 Ocak'taki mütevelli heyeti toplantısında alınan kararla, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin kayıtları yeniden ele alındı.



Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen ailelere, gerekli yardımlar ulaştırılacak.



Kaymakam Özkan, yaptığı açıklamada, ilçede fakir ve yoksul beyanında bulunan tüm hanelerin ziyaret edilerek, dosyalarının güncelleneceğini söyledi.



Özkan, "Amacımız vakfa tahsis edilen ödeneğin gerçek hak sahibi ve mağdur ailelere ulaştırılmasını sağlamaktır. Bunun yanında tevazu göstermek suretiyle hak sahibi olduğu halde vakfa müracaat etmeyen ailelerin de ayrıca tespit edilerek yardım ulaştırılması amacındayız. İnşallah hane ziyaretleri tamamlandığında vakfa tahsis edilen ödeneğin gerçek hak sahibi ve mağdur ailelere ulaştırılması amacına da ulaşacağız." dedi.