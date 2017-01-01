Tatvan'da Yardım Kermesi Düzenlendi

Özgür-Der Tatvan Şubesi ile Meryem-Der tarafından "Halep'e Ensar Olma Vakti" kampanyası kapsamında bir yardım kermesi düzenlendi.



Cumhuriyet Caddesi Hizan durağı mevkinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan kermesten elde edilecek gelirin Halep'ten kaçarak Türkiye'ye sığınanlar için harcanacağı bildirildi.



Düzenlenen yardım kermesi ile ilgili konuşan Özgür-Der Tatvan Şube Başkanı Özcan Taşcan, kendileri için Halep ile Bitlis arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.



Herkesi yardım kermesine beklediklerini ifade eden Taşcan şöyle konuştu:



"Bizler bir ümmetin parçaları, bir vücudun azalarıyız. Halep'te katil Esad, Rusya ve İran eliyle yapılan katliamdan kaçan kardeşlerimize bir nebze olsun Tatvan'dan da bir yardım eli uzatmak istedik. Evet belki onların sorunlarına çözüm olmayacak.



Ama bizler Ensar olma sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Tatvanlı kardeşlerimizin gösterdiği duyarlılık bizleri ümmet ruhunu yakalama adına umutlandırıyor. Rabbimiz bu soğuk kış günlerinde onların yardımcıları olsun. Bizlere de Ensar olma duyarlılığı versin. Kermesimiz pazar günü de devam edecektir. Bu vesile ile tüm halkımızı yardım kermesimize destek olmaya davet ediyoruz."