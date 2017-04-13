Tatvan'da Yağmur Yağışı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun şekilde etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu.



Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine doğru aniden etkisi arttırdı. Yaklaşık 3 saat aralıksız devam eden sağanak, özellikle ilçe merkezinde şiddetli şekilde etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle caddeler su birikintileri ile dolarken, yağmur suları yer yer sele neden oldu.



Bir anda başlayan şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar bina saçaklarının altına sığındı. - BİTLİS