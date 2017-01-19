Tatvan'da Tam Donanımlı Hayvan Hastanesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tam donanımlı hayvan hastanesi kuruldu.



İlçenin Çağlayan Mahallesi'nde 5 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet verecek hastaneyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, hastanenin sadece ilçeye değil, bölgeye de hizmet vereceğini söyledi.



Ülkenin birçok yerinde hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezlerinin olduğunu ifade eden Aksoy, sadece fiziki bir bina değil, özverili çalışan personelle kaliteli bir hizmet vereceklerini anlattı.



Amaçlarının tüm canlılara hizmet vermek olduğunu anlatan Aksoy, hastanenin hayırlı olmasını diledi.



Veteriner teknikeri Ömer Atış da ameliyathanelerde olması gereken tüm cihazları merkezde bulundurduklarını, hizmetin bölge için iyi bir fırsat olduğunu anlattı.