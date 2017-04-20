Tatvan'da Şüpheli Paket Paniği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.



Alınan bilgilere göre, Karayolları 112. Şube Şefliği önünden geçen Cumhuriyet Caddesi üzerinde yol kenarında bir bavul fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çantada bomba olma ihtimaline karşı yolu güvenlik şeridi ile çevirerek trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin çevrede gerekli güvenlik önlemini alması ve vatandaşların olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Aynı zamanda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını kontrol eden polis, valizin İstanbul'a gitmek üzere ilçeden geçen bir turizm firmasına ait otobüsten indirildiğini tespit etti. Kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye devam eden polisler, otobüsten Tatvanlı bir yolcuya ait olduğu belirlenen 3 valizin indirildiğini ancak valiz sahibinin valizlerden birini almayı unuttuğunu saptadı. Bunun üzerine otobüs firmasının yetkilileri ile irtibata geçen polis, valizin Tatvan'da ikamet eden N.İ.'ye ait olduğunu belirledi. Telefondan N.İ'ye ulaşan polis, çantayı kontrol ettikten sonra içerisinde giysi malzemeleri olduğu tespit edilen valizi sahibine teslim etti.



İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı'nın da olay yerine gelerek takip ettiği olay sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. - BİTLİS