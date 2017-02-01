Tatvan'da Sporu Geliştirme Çalışmaları

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, spor alanında yapılacak projelerin hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve sportif faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesiyle ilgili toplantı düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğündeki toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, sporun ana hedef olması ve yaşam kültürü haline getirilmesi gerektiğini söyledi.



Özkan, konuşmasında şunları kaydetti:



"Spor, gençlerin sağlıklı gelişimini sağlarken, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırır. Spor sadece bir heves olarak kalmamalı, aynı zamanda kültür olarak hayatımızda yer edinmelidir. Yatılı ve gündüz okullarda derslerin yanında spora da önem verilmelidir. İlçemizde sporun daha da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ilçedeki amatör takımları temsilceleri ile toplantı yaptık."



Toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Proje Koordinasyon Merkezi Müdürü Umut Karacar, Muay Thai Bölge Koordinatörü Ömer Uğur, amatör futbol kulübü temsilcileri ve salon sporu antrenörleri katıldı.