Tatvan'da sağanak yağış etkili oldu



BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu.

Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı. Yaklaşık 3 saat aralıksız devam eden yağış, özellikle ilçe merkezinde şiddetli şekilde etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle caddeler su birikintileri ile dolarken, yağmur suları yer yer sele neden oldu.

Bir anda başlayan şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.