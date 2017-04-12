Tatvan'da Park Çalışmaları

Tatvan Belediyesi, Van Gölü sahilinde yürütülen "Sahil Düzenleme ve Park Yapım İşi" Projesi'nin üçüncü etap çalışmalarına başladı.



Van Gölü'nün Tatvan sahilinde yapılan projenin ilk iki etabını tamamlayarak hizmete açan belediye, üçüncü etap dolgu çalışmalarının startını verdi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, makamında yaptığı açıklamada, sahil şeridini tamamıyla kullanıma kapatmamak adına bölgesel olarak çalışma yürüttüklerini kaydederek, projenin ilk ve ikinci etap çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi.



Projenin üçüncü etabına dolgu çalışmalarıyla başladıklarını ifade eden Aksoy, projenin tamamlamasıyla ilçeye 38 dönüm daha yeşil alan kazandırılacağını belirtti.



Aksoy, şöyle konuştu:



"Işıklandırmalarıyla, çay bahçeleriyle, şehir mobilyalarıyla, oyun sahaları ve gruplarıyla kısacası modern bir park anlayışıyla hazırladığımız ve kısmi olarak hayata geçirdiğimiz projenin çalışmalarına devam ediyoruz. Üçüncü etapta da bir ve ikinci etap çalışmalarda olduğu gibi yıkılmış ve yıkılacak işletmelerin yerine tek tip olarak hazırladığımız ahşap yapı modellemeleri hayata geçirilecek. Belirttiğimiz alanda yıkık ve yıkılacak binaların yerleri parka dahil edilecek ve böylelikle ilçemize 38 dönüm daha yeşil alan kazandıracağız. Büyüklüğü, modernliği ve manzarası ile Van Gölü çevresinde yapılan bu en kapsamlı park projesinin bölge turizmine çok büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz."