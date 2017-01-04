Tatvan'da Muhtarlar Toplantısı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.



Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, muhtarların halkla daima irtibat içinde olması gerektiğini söyledi.



Özkan, "Muhtarlar, mahallesinde ve köyündeki sıkıntısı olanları veya ihtiyaç sahibi olanları tespit etmeli, bunların dertlerine derman olmaya çalışmalıdır. Mahalle sakinleri ve esnaflarıyla dayanışma içinde hizmet üretmek için çaba göstermelidir. Biz de tüm bunları bir nevi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'ilçe muhtarı' olarak ilçemizin genelinde yapmanın mücadelesi ve gayreti içinde, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Toplantı, mahalle ile köy muhtarlarının sorun ve sıkıntıları kaymakam Özkan'a aktarmasıyla sona erdi.