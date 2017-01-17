Tatvan'da Lpg ve Tüp Bayilerine Eyp Uyarısı

Tatvan Emniyet Müdürlüğü, ilçede Likit Petrol Gazı (LPG) ve tüp satışı yapan bayileri, el yapımı patlayıcılara karşı uyardı.



Öğretmenevi'nde Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren LPG ve tüp satış bayilerine yönelik toplantı düzenlendi.



İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, LPG ve tüp satan iş yeri sahipleri, el yapımı patlayıcılara karşı uyarıldı.