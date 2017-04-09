Tatvan'da kar yağışı etkili oldu



BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Son günlerde yaz havasının yaşandığı Tatvan, bugün sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarın itibariyle yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.