Tatvan'da Kaçakçılık Operasyonu

Tatvan ilçesinde, bölücü terör örgütünün finansman kaynağı olarak değerlendirilen 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Tatvan'a bağlı Alacabük köyündeki bir evde, terör örgütüne finansman kaynağı sağlamak amacıyla kaçak sigara depolandığı tespit edildi.



Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adrese yapılan operasyonda, evin tandır olarak kullanılan eklentisinde koliler halinde 48 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.