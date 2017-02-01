Tatvan'da İstişare Toplantısı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde spor alanında yapılacak olan projelerin hayata geçirilmesi, sporun geliştirilmesi ve sportif alanlardaki faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda istişare toplantısı düzenlendi.



Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, sporun ana hedef olması ve yaşam kültürü haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Kaymakam Özkan, "Güçlü yarınlar için okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı haline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini amaçlıyoruz. Spor, gençlerin sağlıklı gelişimini sağlarken, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırır. Spor sadece bir heves olarak kalmamalı, aynı zamanda kültür olarak hayatımızda yer edinmelidir. Yatılı ve gündüz okullarda derslerin yanında spora da önem verilmelidir. İlçemizde sporun daha da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ilçedeki amatör takımları temsilcileri ile toplantı yaptık" dedi.



Toplantıya Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Proje Koordinasyon Merkezi Müdürü Umut Karacar, Muay Thai Bölge Koordinatörü Ömer Uğur, amatör futbol kulübü temsilcileri ve salon sporu antrenörleri katıldı. - BİTLİS