Tatvan'da Hayvan Hastanesi Kuruldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan tam donanımlı hayvan hastanesi tamamlandı.



Tatvan ilçe girişindeki Çağlayan Mahallesi'nde kurulan ve Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet verecek olan donanımlı hayvan hastanesinin 5 bin metrekare alan üzerine kurulduğu ve 400 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi. Hayvan hastanesi olarak adlandırılan merkezin işlev anlamında bütün bölgeye hitap ettiğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, son derece önemli olan bu hizmete bütün belediyelerin öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Hayvanları yaşatmak için öncelikle hoşgörülü ve sevgi dolu olmak gerektiğini ifade eden Başkan Aksoy, "5 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'miz 400 metrekare kapalı alana sahiptir. Bu merkezin tam donanımlı olmasından dolayı burayı hayvan hastanesi olarak değerlendiriyoruz. Burası sadece Tatvan'ın ihtiyaçlarına değil, işlev konusunda bütün bölgeye hitap eden bir merkez. Donanım konusunda hiçbir eksiğimiz yoktur ve son derece kaliteli hizmetler veriliyor. Birçok yerde hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi var, binası yapılmış ama içeride faaliyet alanı yok. Biz burada sadece bir fiziki bina meydana getirmedik, aynı zamanda işlevi bütün bölgeye hitap eden bir rehabilitasyon merkezi ve hayvan hastanesi kurduk. Hayvanı yaşatmak için ona karşı son derece hoşgörülü ve sevgi dolu olmak lazım. Bizim buradaki personellerimiz bu konuda gerçekten son derece özveriyle çalışıyorlar. Ben bölgemizdeki tüm belediyelere buradan sesleniyorum, bu son derece önemli bir hizmettir. Biz sadece bölgemizde yaşayan insanlara değil, tüm canlılara hizmet etmek zorundayız. Bir tanesi hayvan taşıma aracı, bir tanesi kısırlaştırma aracı, diğeri ise nakil aracı olmak üzere burada 3 araç ile hizmet veriyoruz" dedi.



Yeni kurulan hayvan hastanesinin tam teşekküllü bir merkez olduğunu söyleyen Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Teknikeri Ömer Atış da, "Başkanımızın sayesinde modern bir yapıya kavuştuk. Burada hayvan tıraş odası ve banyo bulunuyor. İki tane muayenehanemiz var, birisi enfeksiyonlu hayvan bakılmak üzere, diğeri ise sağlam hayvan bakılmak üzere dizayn edilmiştir. Laboratuvarımız var, yoğun bakım ünitemiz var ve aynı zamanda ilaç odamız da var. Ameliyathanelerde olması gereken tüm cihazları barındıran ve geniş çalışma alanına sahip bir de ameliyathanemiz var" şeklinde konuştu.



İlçe dışından geldiğini belirten hayvan severlerden Merve Akın ise, "Kedimi kısırlaştırmak için bir merkez ararken burayı fark ettim. Burayı gezme imkanım oldu ve gerçekten harika bir yer. Donanımlı bir merkez ve hayran kaldım buraya. Burası için müthiş bir fırsat. Buranın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ülkenin neredeyse en donanımlı merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisi Doktor Damla Şahin de, emeği geçen herkese HAYTAP adına teşekkür etmek istediğini belirtti. - BİTLİS