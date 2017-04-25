Tatvan'da hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı



BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker, törenle memleketine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Tatvan ilçesinde bulunan Sorgun Kışlasında vatani görevini yapan Piyade Er İbrahim Dil (21), dün gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden rahatsızlanarak Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla hastaneye getirilen İbrahim Dil, yolda yapılan tüm müdahale sonucu hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Er İbrahim Dil için bugün sabah saatlerinde Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törenle cenazesi helikopterle memleketi Batman'a gönderilen Er İbrahim Dil'in kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsiden sonra belirlenecek.

Düzenlenen törene, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, askeri erkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.