Tatvan'da Halepliler İçin Kermes Düzenlendi

Tatvan ilçesinde Halepliler için kermes düzenlendi.



Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde devam eden kursların öğretmen ve öğrencilerince düzenlenen kermeste, el sanatı çalışmaları ile çeşitli yiyeceklerin satışı yapıldı.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, böyle anlamlı bir kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmasına tepkili olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Orada her gün masum insanlar ve çocuklar ölüyor. Tüm dünya Halep'e karşı gözlerini kapatmışken Türkiye onlara kucak açmaya devam ediyor. Biz her zaman mazlumun yanındayız. Tabi ki din kardeşlerimizi kabul edeceğiz ve onlara destek olacağız. Bugün Halep'i o duruma düşüren zihniyet, maşaları aracılığıyla Türkiye'yi de aynı duruma düşürmek istemektedir. Ancak biz tüm bu emperyalist güçlere karşı bir olup hedeflerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz."