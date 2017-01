Tatvan'da Gıda Denetimleri

Tatvan ilçesinde et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerinde gıda denetim yapıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerini denetledi.



Ekipler, işletme sahiplerine Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğinde belirtilen perakende satış işlemleri ile ilgili bilgiler verildi.



Gıda hijyeni kurallarına uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacağını belirten ekipler, eksikler konusunda uyarıda bulundu.



Halkın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için 2017 yılı itibariyle resmi kontrollerin daha da sık yapılacağı belirtilirken, denetimlerde eksikleri olan ve kurallara uygun davranmayan iş yeri sahipleri uyarılarak eksikliklerini gidermeleri için süre verildi.