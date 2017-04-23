Tatvan'da Filografi Sergisi Açıldı

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, Tatvan ilçesinde filografi sergisi açıldı.



Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek sergide, Ahlat Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve kursiyerler tarafından hazırlanan 80 eser sergilendi.



Filografi Kursu Eğitmeni Şazime Hancı, sergide yer alan eserlerin 25 kursiyerin iki aylık çalışması sonucu hazırlandığını söyledi.



Eserleri sergide satışa sunduklarını anlatan Hancı, yakın zamanda diğer ilçelerde de kurs açmayı planladıklarını söyledi.