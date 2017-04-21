Tatvan'da El Sanatları Sergisi Açıldı

Ahlat Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin ürettiği el sanatları çalışmalarından oluşan sergi, Tatvan ilçesinde açıldı.



Tatvan'daki bir alış veriş merkezinde açılan sergide, ev tekstili, el işi, resim, tutkara sanatı, çeyizlik eşya, ahşap işleme ve çeşitli el sanatları çalışmaları yer aldı.



Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, serginin açılışında, 2015 yılında hizmete giren ADEM'de şimdiye kadar yaklaşık 200 kadının 13 kurstan yararlandığını söyledi.



Kaymakam Tekbıyıkoğlu'nun eşi ve ADEM koordinatörü Arzu Tekbıyıkoğlu ise çok başarılı çalışmaların yer aldığı serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Serginin açılışına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.