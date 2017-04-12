Tatvan'da 3'üncü Etap Park Çalışması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe sahilinde yürütülen "Sahil Düzenleme ve Park Yapım İşi" projesinin 3'üncü etap çalışmalarına başlandı.



Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridini tamamıyla kullanıma kapatmamak adına bölgesel olarak çalışma yürüttüklerini kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, projenin ilk ve ikinci etap çalışmalarında dolgu, peyzaj, oyun grubu alanları, şehir mobilyaları ve ışıklandırma işlemlerinin yapıldığını, kapsamlı iki ayrı park halinde halkın hizmetine sunulduğunu söyledi. Projenin 3'üncü etabına dolgu çalışmalarıyla başlandığını ifade eden Başkan Aksoy, projenin tamamlamasıyla birlikte ilçeye 38 dönüm daha yeşil alan kazandırılacağını kaydetti. Aksoy, "Işıklandırmalarıyla, çay bahçeleriyle, şehir mobilyalarıyla, oyun sahaları ve gruplarıyla kısacası modern bir park anlayışıyla hazırladığımız ve kısmi olarak hayata geçirdiğimiz projenin çalışmalarına devam ediyoruz. 3'üncü etap çalışmamız eski adıyla SSK Hastanesi binası denilen yerden başlıyor ve sahildeki eski kaymakam konutunun olduğu yere kadar devam ediyor. Üçüncü etap çalışmalarında da bir ve ikinci etap çalışmalarda olduğu gibi yıkılmış ve yıkılacak olan işletmelerin yerine tek tip olarak hazırladığımız ahşap yapı modellemeleri hayata geçirilecek. Belirttiğimiz alan içinde bulunan yıkık ve yıkılacak olan binaların yerleri parka dahil edilecek ve böylelikle ilçemize 38 dönüm daha yeşil alan kazandırmış olacağız. Büyüklüğü, modernliği ve manzarası ile Van Gölü çevresinde yapılmış olan bu en kapsamlı park projesinin bölge turizmine çok büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz. Büyük bir çaba sarf ettiğimiz projemizin şimdiden Tatvan'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS