Tatvan'da 150 Öğrenciye Mont ve Ayakkabı Yardımı

Bitlis Dernekler Federasyonu (BİDEF) tarafından, ihtiyaç sahibi öğrenciler için temin edilen ayakkabı ile montlardan 150'si, Tatvan'ın köylerindeki öğrencilere ulaştırıldı.



Tatvan merkez ile bağlı köylerde yapılan dağıtımları yerinde inceleyen Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, çocukları sevindirmenin çok güzel olduğunu kaydederek, ihtiyaç sahibi çocuklar için yapılan yardımda emeği geçen başta BİDEF olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.



Merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde çok sayıda derneğin bağlı olduğu BİDEF Başkanı Yaşar İzsiz ise Bitlis geneli için İstanbul'dan bin 500 mont ve ayakkabı yolladıklarını, Bitlis il merkezi ile ilçelerde ve köylerde dağıtımların ihtiyaç durumuna göre yapılmaya devam ettiğini belirtti.



Zaman zaman bu tür desteklerin devam edeceğini ifade eden İzsiz, "Her zaman olduğu gibi Bitlisli hemşehrilerimizin hep yanında olacağız. Bu çalışmamız ihtiyaç sahibi çocuklara yönelikti. Çocuklarımızın birazcık da olsa yüzünü güldürebilmek, onlara destek olarak sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olabilmek bizim için gurur verici. İnşallah elimizden geldiğince sıkıntıda olan kardeşlerimiz ile çocuklarımızın yanında olmaya ve onlara destek sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.