Tatvan Çevreyolu İhalesi Yapıldı

Tatvan ilçesindeki trafik sorununu çözmek amacıyla yapılması planlanan çevreyolunun ihalesi tamamlandı.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki trafik sorununu büyük ölçüde çözecek çevreyolu ihalesinin yapıldığını söyledi.



Çevreyolunun temelini mayıs ayında atmayı planladıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Çevreyolu Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinden başlayıp, yerleşim alanı kenarından devam ederek, Tatvan-Van karayoluyla birleşecek. Karayollarıyla yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Projede belirtildiği gibi Tatvan çevreyolu Rahva mevkisinden başlayıp, ilçenin Yeşilmezra Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisine kadar uzanacak. Çevreyolu 11 kilometre uzunluğunda olacak. 177 metrelik 2 viyadük ile çift yönlü bin 300 metre uzunluğunda 2 tünel yer alacak. Mayıs ayı içerisinde temel atma töreni düzenlenmesi planlanıyor."



Aksoy, çevreyolunun 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, çevreyolunun tamamlanmasıyla ilçede uzun yıllardır devam eden bir sorunun ortadan kalkacağını dile getirdi.



İlçe merkezinde trafiğin tıkanmasına neden olan ağır vasıtaların da merkeze girişlerinin yasaklanacağını kaydeden Aksyol, "Bu sayede trafik rahatlayacak. Çevreyolunun yapılmasında gösterdikleri katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka'ya teşekkür ederim. Çevreyolunun ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.