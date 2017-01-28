Tatvan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat karayolunun ulaşıma kapadığını bildirdi.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı görüş mesafesinin olmaması nedeniyle, Tatvan-Ahlat karayolunun trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Özkan, "Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik nedeniyle sürücülerin bu iki yolu kullanmaması gerekiyor. Tatvan-Ahlat karayolu ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacak. Tatvan-Hizan karayolundan geçişler ise kontrollü bir şekilde devam ediyor. Bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerimizin zincir takmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Tatvan- Ahlat Karayolu Trafiğe Kapandı
Tatvan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat karayolunun ulaşıma kapadığını bildirdi.
Tatvan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat karayolunun ulaşıma kapadığını bildirdi.