Tatvan- Ahlat Karayolu Trafiğe Kapandı

Tatvan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat karayolunun ulaşıma kapadığını bildirdi.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı görüş mesafesinin olmaması nedeniyle, Tatvan-Ahlat karayolunun trafiğe kapatıldığını bildirdi.



Özkan, "Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik nedeniyle sürücülerin bu iki yolu kullanmaması gerekiyor. Tatvan-Ahlat karayolu ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacak. Tatvan-Hizan karayolundan geçişler ise kontrollü bir şekilde devam ediyor. Bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerimizin zincir takmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.