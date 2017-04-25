Tatvan'a Şehit Ateşi Düştü

Tatvan'a şehit ateşi düştüKARS'ın Kağazman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalalında PKK'lıların araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in baba evine ateş düştü.

Tatvan'a Şehit Ateşi Düştü

Tatvan'a şehit ateşi düştü

KARS'ın Kağazman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalalında PKK'lıların araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in baba evine ateş düştü.

Tatvan İlçesi'ne bağlı Kırkbulak Köyü'nde oturan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, askeri yetkililer, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, bazı ve kurum amirleri haber verdi. Şehidin evine ve köyün çeşitli yerlerine Türk bayrakları asılırken, haberi alan köy korucusu baba Niyazi Tekin'i ise Kaymakam Özkan ve beraberindekiler teselli etti. 7 Kardeşin en büyüğü olan Şehit Tekin için yarın köyde tören düzenlenecegi belirtildi.

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Haber: Fettah YEŞİLYAPRAK/TATVAN (Bitlis), (DHA)-

(Tür: Yurt)

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