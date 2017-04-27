Tatso'dan, Faizsiz Kredi Kullanım Süresinin Uzatılması Talebi

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), Bitlis ve bağlı ilçelerdeki esnaf ve işletmecilerin, faizsiz kredi imkanından yararlanabilmeleri için verilen sürenin biraz daha uzatılmasını istedi.



TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, yaptığı açıklamada, Bitlis'te şu ana kadar bin 80 işletmecinin, KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulamasından faydalandığını söyledi.



Bu kapsamda bin 80 işletmeciye yaklaşık 25 milyon lira kredi desteği sağlandığını belirten Bakırhan, "Sürenin dolmasına bir gün kaldı. Ancak buna rağmen 441 işletmecinin banka işlemleri halen devam etmektedir." dedi.



Bu işlemlerinin tamamlanmasıyla il genelindeki işletmelerin faizsiz krediden yaklaşık 37 milyon 890 bin liralık faydalanacağını ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:



"KOSGEB tarafından KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulaması kapsamında 25 Mart 2017 günü başlayan ve 28 Nisan 2017 gününe kadar devam edecek olan sıfır faizli kredi imkanından, KOSGEB'e kayıtlı olan ve Bitlis ile bağlı ilçelerimizde faaliyet gösteren bin 80 işletmeci yararlandı. Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve özellikle ilimizdeki bankalarda işlemlerin ağır yürütülmesi, yüksek işlem ücretleri, bazı bankaların olayı abartarak iki kefil istemesi, teminat olayında işletmecilere kredi garanti fonunun yeterince anlatılmaması ve kullandırılmaması, bazı işletmelerin de işi biraz ağırdan almasından kaynaklı olarak Bitlis genelinde yaklaşık 441 işletmenin işlemleri henüz tamamlanamamıştır."



Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı kredinin son kullanım tarihi olarak KOSGEB tarafından ilan edilen 28 Nisan'ın ileri bir tarihe uzatılmasını istediklerini kaydeden Bakırhan, "Tüccar ve esnaflarımız adına KOSGEB İl Müdürlüğü üzerinden bakanlığa süre uzatım yazısı yazıldı. Tarihin uzatılması ve krediden şu ana kadar faydalanamayan işletmelerimizin de faydalanması ile Bitlis genelindeki tüccar ve esnaflarımız rahat bir nefes alacaktır. Bu krediyle piyasa bir nebze de olsa canlandı. KOSGEB İl Müdürlüğü ile bakanlığın, bu çağrımıza kayıtsız kalmayacaklarını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.